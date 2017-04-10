World of Tanks'te 60 Kişilik Dev Savaşlara Hazır Mısınız?

Wargaming, bugün yaptığı bir açıklamayla Avusturyalı oyun geliştirici Bongfish ile World of Tanks'in yeni modu Ön Cephe'nin (Frontline) geliştirilmesi için işbirliği yaptıklarını açıkladı. Oyuncular yeni modu test sunucularında deneme ve düşüncelerini geliştiricilere iletme fırsatı elde edecekler.

Peki oyuncuları Ön Cephe modunda neler bekliyor? Sıkı durun. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tank savaşlarına hazır mısınız? Bu mod, 9 kilometrekarelik devasa bir haritada 30 kişilik takımlardan oluşan takımları karşı karşıya getirecek. Evet yanlış okumadınız. 30'arlık takımlarda epik tank savaşlarından söz ediyoruz.

"Oyuncular uzun zamandır bizden daha büyük haritalar, yeni kombat düzenleri ve daha büyük takımlarda savaşabilecekleri bir yapı istiyorlardı," şeklinde konuşan World of Tanks Geliştirme Direktörü Milos Jerabek, sözlerini, "Wargaming'in dağıtılmış oyun geliştirme modeli yeni modu hayata geçirme ve Bongfish ile güçlerimizi birleştirme olanağı sundu. Daha önce büyük geliştiricilerle çalışmaya aşina olan Bongfish ile World of Tanks ekibi son derece uyumlu bir şekilde çalışarak epik savaşları nihayet test etmemizi sağlıyorlar," diyerek tamamladı.

"Ön Cephe modu üzerinde bir süredir çalışıyoruz ve nihayet bunu World of Tanks oyuncuları ile paylaştığımız için çok mutluyuz," diyen Bongfish CEO'su Michael Putz ise düşüncelerini, "Sıra dışı oynanış dinamikleri geliştirme fikri bizi daima heyecanlandırıyor. Geniş savaş alanları ve 30 kişilik takımlardan oluşan tank savaşlarını World of Tanks geliştiricileri ile birlikte ortaya koyduğumuz için çok mutluyuz," şeklinde belirtti.

World of Tanks sandbox test sunucusu, oyunun geliştirilmesinde kilit rol oynamanın yanında oyuncularla birebir dirsek temasında olma ve fikirlerini alma konusunda da önem taşıyor. Ön cephe modu aracılığıyla geliştiriciler, sunucuları üçüncü kez majör bir güncelleme fikrini denemeleri için oyunculara açmış oluyorlar.