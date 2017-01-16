World of Tanks Konsol Sürümlerinde Heyecan Bitmiyor

Wargaming, bugün yaptığı bir açıklama ile World of Tanks konsol sürümlerine hem Sherman Fury hem de onun Fury filminden anımsayacağınız ezeli rakibi Tiger 131 geleceğini açıkladı. Ocak 16 - Şubat 6 arası tüm World of Tanks konsol sürümü oyuncuları bu efsane tankları edinebilecekler.

Öte yandan World of Tanks konsol sürümlerine özel TankBowl maçları da başlıyor. Bugünden itibaren 1 Şubat'a kadar sürecek ön elemelerde oyuncular Almanya ya da ABD ağacından tanklarını seçip TankBowl maçlarına katılmak için mücadele edecekler. Ön eleme savaşlarında gerekli şartları tamamlayanlar, 1 Şubat'tan itibaren bir üst seviye olan eleme maçlarına katılabilecek. Bu maçlarda başarılı olanlar ise TankBowl maçlarında yer alacaklar ve en büyük ödül olan "Champion" Panther/ M10 Bundle'ını kazanma şansı elde edecekler.

Ön eleme maçlarına oyuncular Alman ve ABD tank ağaçlarından 3. seviye ve üzeri herhangi bir tankla katılabiliyor. Her maçta performans ile doğru orantılı 1-5 arası puan alacak World of Tanksseverler, Alman ya da ABD tank ağaçlarından birinde 1 Şubat'a kadar en az 100 puan kazanmaya çalışacaklar. Bunu başaran oyuncular ise bir üst seviye olan eleme maçlarına katılacaklar. Bu maçlarda oyuncular, X1.25 kat daha fazla deneyim ve kredi kazanmalarını sağlayacak bonusları açacaklar.

1 Şubat'tan itibaren ise ön eleme ve eleme maçlarında yeterli puanları toplayanlar, 4 gün sürecek TankBowl maçlarına katılma hakkı kazanacak. Kazanılan her 15 puan 1 round sayılacak ve çok özel bir dropp ile ödüllendirilecek. 4 günün sonunda en fazla round yapan takım, TankBowl fatihleri ünvanı ile birlikte "Champion" Panther/ M10 paketi kazanıyor olacak. Bu paketin içinde Champion ambleminin yanı sıra özellikleri arttırılmış 7. Seviye Alman Premium tankı Panther/ M10 kazanacaklar. Kaybedenler ise aynı paketten %50 ve %15 tutarlarında indirimler elde edecekler.

TankBowl ile ilgili daha fazla bilgi için https://console.worldoftanks.com/en/news/pc-browser/game-events/tankbowl-tryouts/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

