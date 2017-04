World Of Tanks 9.18 Güncellemesi Köklü Değişiklikler Getirdi

World of Tanks'in Yeni Güncellemesi 9.18 Yayımlandı





World of Tanks 9.18 Güncellemesi Oyuna köklü değişiklikler getiriyor.



Maç eşleştirme sistemine gelen sağlam değişiklikler ve 10. seviye hafif tank serisiyle bu güncelleme, oyunu yeni bir boyuta taşıyacak



Wargaming bugün itibariyle World of Tanks'e gelen 9.18 güncellemesiyle oyuna köklü değişiklikler getirdiklerini açıkladı. Geliştiriciler bu güncelleme paketi ile bugüne kadar oyunculardan gelen en büyük isteklerden biri olan; maç eşleştirme (matchmaking) sistemini kökten değiştiriyor, toplara yeni düzenlemeler getiriyor ve hafif tank serisinin 10. seviyeyi de kapsayacak kadar genişletiyorlar.



Wargaming, bu güncelleme için en başta World of Tanks tutkunlarının uzun zamandır bekledikleri; şablon tabanlı maç eşleştirme sistemini ele aldıklarının altını çiziyor.



İyileştirilmiş sistemde takımlar bir dizi server bazlı algoritmaya göre eşleştiriliyor ve maçlarda karşı karşıya gelecek takımların eşit sayıda üst, orta ve alt sıradaki araçtan oluşması hedefleniyor.



Ayrıca takımlarda en fazla yer alabilecek topçu sayısı üçe çıkarıldı ve harita tekrarı olasılığı oldukça düşürüldü. Getirilen yeni kural ve kısıtlamalar aracılığıyla oyunculara çok daha heyecanlı bir oyun deneyimi sunmanın yanında güç dengesizliklerinin önüne geçmek, maçların sonuçlarının baştan belli olmasını engellemek de amaçlanıyor.





World of Tanks 9.18 Güncellemesi





World of Tanks ürün müdürü Thaine Lyman, güncellemeyle ilgili düşüncelerini;



"9.18 uzun zamandır oyuna gelen en önemli güncelleme diyebilirim çünkü oyunu neredeyse kökten değiştiriyor. Getirilen yenilikler geliştiriciler için de oldukça yoğun geçen bir dönemin sonunda ortaya çıktı.



Oyuncu topluluklarımızın bize sürekli verdikleri geri bildirimler ve önerilere minnettarız. Yeni getirdiğimiz özellikleri sürekli iyileştirmek ve oyunun çıtasını çok daha yükseklere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.



Yeni gelen şok mekanizması topçuları uzun menzilli destek ateşi araçlarına dönüştürecek. Topçular bundan böyle tek atışla oyuncuları oyundan düşürmek yerine patlama alanındaki tankların hareket kabiliyetini; isabetliliğini veya yükleme sürelerini geçici olarak zayıflatıyorlar. Bu şekilde bir konumlamayla topçu sınıfı tanklar direkt kritik hasar veren tek tabancalar olmaktansa saldırının yönünü uzaktan belirleyip; takım arkadaşlarına bulundukları yerden destek veren ekip oyuncularına dönüşebilecekler.



Son olarak hafif tank ailesi 10. seviyeye kadar genişletildi. ABD, Almanya, Fransa, SSCB ve Çin ordularına eklenen ve dengeleri düzenlenen yeni 10. seviye hafif tanklar; güncellemenin ±2 savaş sistemine uyum sağlayabilecekler.



Son derece hızlı olmalarının yanında sağlam bir ateş gücüne de kavuşan hafif tank serisi; takım arkadaşlarına gözcü olarak destek vermekle kalmayıp savaşın kaderini değiştirebilecek hız canavarlarına dönüşüyorlar.



WorldOfTanks



http://www.teknotalk.com/world-of-tanks-9-18-guncellemesi-56938/