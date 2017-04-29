WTM (Women Techmakers) NEDİR? WTM'ye özel kadınların bilişimcilere yönelik bir organizasyondur. Teknoloji dünyasında kadınların daha fazla yer alması için neler yapılabilir? İş dünyasında kadınlarımıza nasıl yardımcı olurız? Tümlece bu sorulara yanıt arayıp, kadınlarımıza destek olmayı ve bu bağlamda edindiğimiz bilgi paylaşmayı amaç alan organizasyonlardır.



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Izmit



Mekan : Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi



Mekan Adresi : Salim Dervişoğlu Caddesi (Oramiral Salim Dervişoğlu Cd.) Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Women Techmakers Kocaeli 2017



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır