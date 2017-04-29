Women Techmakers Kocaeli 2017

WTM (Women Techmakers) NEDİR?

Women Techmakers Kocaeli 2017

WTM (Women Techmakers) NEDİR? WTM'ye özel kadınların bilişimcilere yönelik bir organizasyondur. Teknoloji dünyasında kadınların daha fazla yer alması için neler yapılabilir? İş dünyasında kadınlarımıza nasıl yardımcı olurız? Tümlece bu sorulara yanıt arayıp, kadınlarımıza destek olmayı ve bu bağlamda edindiğimiz bilgi paylaşmayı amaç alan organizasyonlardır.

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Izmit

Mekan : Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi

Mekan Adresi : Salim Dervişoğlu Caddesi (Oramiral Salim Dervişoğlu Cd.) Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Women Techmakers Kocaeli 2017

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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