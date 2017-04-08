Women Techmakers Izmir Iwd 2017
Dünya Kadınlar Günü kapsamında tüm dünyadaki Women Techmakers toplulukları tarafından organize edilen WTM IWD etkinliklerinin Izmir ayağını 9 Nisan 2017 Pazar günü Ege Universitesi Prof. Dr.
Dünya Kadınlar Günü kapsamında tüm dünyadaki Women Techmakers toplulukları tarafından organize edilen WTM IWD etkinliklerinin Izmir ayağını 9 Nisan 2017 Pazar günü Ege Universitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde Google, voleemobile ve Ege Üniversitesi'nin destekleriyle gerçekleştiriyoruz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Ege Universitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Motbe Kultur Merkezi
Mekan Adresi : #172/169
Başlangıç Saati : 09.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Women Techmakers Izmir IWD 2017
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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