Women Techmakers'17 Tekirdağ

Women Techmakers-WTM teknoloji ve yazılımla ilgili kadınlar için global bir program olup, Google Developer Group-GDG üyeleri tarafından oluşan gönüllü bölgesel bir topluluktur.

Women Techmakers'17 Tekirdağ

Women Techmakers-WTM teknoloji ve yazılımla ilgili kadınlar için global bir program olup, Google Developer Group-GDG üyeleri tarafından oluşan gönüllü bölgesel bir topluluktur. Bu alandaki kadınların birbirleriyle iletişim içinde olmalarını, birbirlerine ilham sağlamalarını ve daha fazla kadının teknolojide liderlik etmesini amaçlamaktadır.

Her yıl Dünya Kadınlar Günü'ne yakın tarihlerde WTM ekipleri tarafından büyük bir etkinlik düzenleniyor. Dünya kadınlar gününü kutlarken teknoloji bilişim ve mühendislik alanında kadınları destekliyor ve ilham veriyoruz. Bu yıl 2. sini düzenleyeceğimiz "WTM Tekirdağ 2017" ise  29 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecektir. 

Etkinlik süresinde alanında deneyimli kişiler tarafından teknolojiye dair sunumlar yer alacak. Teknoloji dünyasında kadınların daha fazla yer alması için neler yapılabilir? İş dünyasında kadınlarımıza nasıl destek olabiliriz? Hep birlikte bu sorulara yanıt arayıp, kadınlarımıza destek olmayı ve bu bağlamda edindiğimiz bilgileri paylaşmayı hedef alan konuşmaların yanı sıra ilham kaynağı olacak motivasyon konuşmaları da bulunacak

Etkinlik Detayları:

Etkinliğimiz 7 konuşmacı ve 6 sunumdan oluşacaktır.

Etkinliği programı belirli olunca buradan ve sosyal medyadan içerikler paylaşılacaktır

Detaylar :

İl : Tekirdağ

İlce : Çorlu

Mekan : Divan Çorlu

Mekan Adresi : 38 Salih Omurtak Caddesi Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Women Techmakers'17 Tekirdağ

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Dünya Kadınlar Günü, Salih Omurtak, Sosyal Medya, 29 Nisan, Tekirdağ, Google, Kadın, Çorlu, Yapı, Su