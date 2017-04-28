Women Techmakers'17 Tekirdağ
Women Techmakers-WTM teknoloji ve yazılımla ilgili kadınlar için global bir program olup, Google Developer Group-GDG üyeleri tarafından oluşan gönüllü bölgesel bir topluluktur.
Women Techmakers-WTM teknoloji ve yazılımla ilgili kadınlar için global bir program olup, Google Developer Group-GDG üyeleri tarafından oluşan gönüllü bölgesel bir topluluktur. Bu alandaki kadınların birbirleriyle iletişim içinde olmalarını, birbirlerine ilham sağlamalarını ve daha fazla kadının teknolojide liderlik etmesini amaçlamaktadır.
Her yıl Dünya Kadınlar Günü'ne yakın tarihlerde WTM ekipleri tarafından büyük bir etkinlik düzenleniyor. Dünya kadınlar gününü kutlarken teknoloji bilişim ve mühendislik alanında kadınları destekliyor ve ilham veriyoruz. Bu yıl 2. sini düzenleyeceğimiz "WTM Tekirdağ 2017" ise 29 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecektir.
Etkinlik süresinde alanında deneyimli kişiler tarafından teknolojiye dair sunumlar yer alacak. Teknoloji dünyasında kadınların daha fazla yer alması için neler yapılabilir? İş dünyasında kadınlarımıza nasıl destek olabiliriz? Hep birlikte bu sorulara yanıt arayıp, kadınlarımıza destek olmayı ve bu bağlamda edindiğimiz bilgileri paylaşmayı hedef alan konuşmaların yanı sıra ilham kaynağı olacak motivasyon konuşmaları da bulunacak
Etkinlik Detayları:
Etkinliğimiz 7 konuşmacı ve 6 sunumdan oluşacaktır.
Etkinliği programı belirli olunca buradan ve sosyal medyadan içerikler paylaşılacaktır
Detaylar :
İl : Tekirdağ
İlce : Çorlu
Mekan : Divan Çorlu
Mekan Adresi : 38 Salih Omurtak Caddesi Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Women Techmakers'17 Tekirdağ
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır