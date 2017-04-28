Women Techmakers-WTM teknoloji ve yazılımla ilgili kadınlar için global bir program olup, Google Developer Group-GDG üyeleri tarafından oluşan gönüllü bölgesel bir topluluktur. Bu alandaki kadınların birbirleriyle iletişim içinde olmalarını, birbirlerine ilham sağlamalarını ve daha fazla kadının teknolojide liderlik etmesini amaçlamaktadır.



Her yıl Dünya Kadınlar Günü'ne yakın tarihlerde WTM ekipleri tarafından büyük bir etkinlik düzenleniyor. Dünya kadınlar gününü kutlarken teknoloji bilişim ve mühendislik alanında kadınları destekliyor ve ilham veriyoruz. Bu yıl 2. sini düzenleyeceğimiz "WTM Tekirdağ 2017" ise 29 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecektir.



Etkinlik süresinde alanında deneyimli kişiler tarafından teknolojiye dair sunumlar yer alacak. Teknoloji dünyasında kadınların daha fazla yer alması için neler yapılabilir? İş dünyasında kadınlarımıza nasıl destek olabiliriz? Hep birlikte bu sorulara yanıt arayıp, kadınlarımıza destek olmayı ve bu bağlamda edindiğimiz bilgileri paylaşmayı hedef alan konuşmaların yanı sıra ilham kaynağı olacak motivasyon konuşmaları da bulunacak



Etkinlik Detayları:



Etkinliğimiz 7 konuşmacı ve 6 sunumdan oluşacaktır.



Etkinliği programı belirli olunca buradan ve sosyal medyadan içerikler paylaşılacaktır



Detaylar :



İl : Tekirdağ



İlce : Çorlu



Mekan : Divan Çorlu



Mekan Adresi : 38 Salih Omurtak Caddesi Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Women Techmakers'17 Tekirdağ



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır