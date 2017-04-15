Wolfsburg Çok Rahat Geçti

Volkswagen Arena Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 galip bitirdi.



Karşılaşmada Wolfsburg'a zaferi getiren golleri 45. dakikada Markus Suttner kendi kalesine, 68. dakikada Yunus Mallı ve 80. dakikada Mario Gomez attı.



Beşiktaşlı eski futbolcu Mario Gomez 90 dakika forma giyerken, Yunus Mallı ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. İki isim, Wolfsburg'u zafere taşıdı.



Bu sonucun ardından Wolfsburg 33 puana ulaşırken, Ingolstadt ise 28 puanda kaldı.