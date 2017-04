Dans pistlerinin kült oluşumlarından Wolf + Lamb, 28 Nisan'da enerjisini Babylon sahnesine taşıyor.



Wolf + Lamb'ın geleneksel ve modern arasında mekik dokuyan tutkulu elektronik üretimleri, 2005'te Brooklyn'deki yer altı kulübü Marcy Hotel'den dünyaya yayıldı. Yine aynı ismi taşıyan plak şirketleri aracılığı ile Deniz Kurtel, Nicolas Jaar, No Regular Play, Soul Clap, Voices of Black, Tanner Ross, Slow Hands gibi yeni nesil isimlerle öncülük eden ikili, farklılıklarından beslenen elektronik üretimleriyle 10 yıldır müzikseverleri memnun ediyor. Hem kulağa hem ruha etki eden ritimleriyle Wolf + Lamb, 28 Nisan'da Babylon'da.



Warm Up: Ece Özel



Kapı Açılış 23.00 Ece Özel 23: 00



Wolf + Lamb 01: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 28.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Wolf + Lamb



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır