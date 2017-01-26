Wolf 1061c Gezegeninde Hayat Var Mı?

Dünya'mızın 14 ışık yılı uzağında Wolf 1061 olarak adlandırılan bir yıldız bulunmakta ve bu yıldızın çevresinde, Güneş Sistemimiz dışında, hayat bulma ihtimalimizin en yüksek olduğu gezegen yer almakta. Aslında bu sistem içerisinde Süper Dünya olarak adlandırılan üç gezegen var. Bu gezegenlerden biri olan Wolf 1061c, bizim bildiğimiz hali ile hayat barındırabilecek suyun yer alabileceği sıcak, yaşanabilir bölgede yer alıyor.



Astrophysical Journal'ın önümüzdeki sayısında yer alacak olan yeni araştırmaya göre gezegen, daha önceki tahminleri doğrular bir şekilde yaşanılabilir alanın iç sınırında bulunuyor. Yani Dünya'dan ziyade Venüs'e benzeme ihtimalinin daha fazla olduğunu belirtiliyor. Ancak bu durum, METI International bilim insanlarının Wolf 1061'i zeki varlıklar için incelemesini engellemiş değil.



METI, Panama'da yer alan optik teleskobunu dört farklı zamanda yıldıza çevirerek, bir uzaylı uygarlığından kaynaklanabilecek lazer dalgalarını incelemiş. Ancak şimdilik bu araştırmalar bir sonuç vermiş değil.



METI International Başkanı Douglas Vakoch'un söylediğine göre, eğer Wolf 1061c'de hayat varsa, bunun mikrobik ölçekte olma ihtimali oldukça yüksek. Şu anda bu gezegende gelişmiş teknoloji izi bulunmuş değil.



Yıldız, Şubat ayının sonunda bir kez daha Panama'dan gözükecek ve Vakoch, METI'nin bu gezegene daha geniş bir bant genişliği sistemi ile bakarak daha önce gözden kaçmış olabilecek olan frekansların da izlenileceğini söylemekte.



14 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegen, Dünya'ya oldukça yakın olmasına rağmen bize en yakın yaşanılabilir gezegen değil. Bu gezegen, en yakın yaşanabilir gezegenler sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, şu anda en yakın yaşanılabilir gezegen, geçtiğimiz yıl Alpha Centauri sisteminde yörüngede bulunan "Proxima Cen b" olarak gözükmekte. Uzay ortamında en yakın komşu sistemlerimizden birinde yer alan bu gezegende potansiyel uzaylı yaşamı hakkında bazı garip hikayeler olsa da, bazı güçlü yıldız patlamaları gezegenin durumunu kötüleştirmekte.



Wolf 1061, Proxima Cen b'ye göre üç kat daha uzakta. Ancak Dünya dışı yaşam için incelenmesi gerektiği kesin...