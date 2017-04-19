Wizards' Wednesday - Büyüleyici Çarşamba
Genie İstanbul ve CreAtolye işbirliğiyle her ay düzenlenen Wizards' Wednesday/Büyüleyici Çarşamba'larda sahne, genç ve yetenekli sihirbazların!
Genie İstanbul ve CreAtolye işbirliğiyle her ay düzenlenen Wizards' Wednesday/Büyüleyici Çarşamba'larda sahne, genç ve yetenekli sihirbazların!
CreAtolye'nin Cihangir'de geçmiş ile bugünü birleştiren büyülü mekanı artık birbirinden yetenekli illüzyonistlere ev sahipliği yapıyor. Her ay düzenlenen Wizards' Wednesday/Sihirli Çarşamba'larda genç illüsyonistler gösterilerini sunuyor. Gösteri Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşiyor.
Detaylı bilgi için: http://www.genie-istanbul.com
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : CreAtolye
Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Wizards' Wednesday - Büyüleyici Çarşamba
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır