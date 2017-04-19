Wizards' Wednesday - Büyüleyici Çarşamba

Genie İstanbul ve CreAtolye işbirliğiyle her ay düzenlenen Wizards' Wednesday/Büyüleyici Çarşamba'larda sahne, genç ve yetenekli sihirbazların!

Wizards' Wednesday - Büyüleyici Çarşamba

Genie İstanbul ve CreAtolye işbirliğiyle her ay düzenlenen Wizards' Wednesday/Büyüleyici Çarşamba'larda sahne, genç ve yetenekli sihirbazların!

CreAtolye'nin Cihangir'de geçmiş ile bugünü birleştiren büyülü mekanı artık birbirinden yetenekli illüzyonistlere ev sahipliği yapıyor. Her ay düzenlenen Wizards' Wednesday/Sihirli Çarşamba'larda genç illüsyonistler gösterilerini sunuyor. Gösteri Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşiyor.

Detaylı bilgi için: http://www.genie-istanbul.com

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : CreAtolye

Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Wizards' Wednesday - Büyüleyici Çarşamba

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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