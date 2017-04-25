Twitter'ın Fenomen ismi DJ Oğuzhan Koçaklı Soul of Music isimli yeni albümüyle gündemden düşmüyor!

Sosyal medyanın fenomen DJ'lerinden Oğuzhan KOÇAKLI 10. profesyonel alt yapı albümü Soul of Music'i dinleyicilerine sundu. iTunes, Spotify ve diğer tüm online platformlardan dinleyebileceğiniz albüm sanatçıyı sosyal medyanın gündeminden hiç düşürmüyor.

ALBÜMDE YER ALAN ŞARKILAR

Albümün içeriğinde yer alan şarkılar ise şu şekilde ;

Freedom

Electro

Brain

Dramatic

On Road

Save

Drum and Bass

TWİTTER FENOMENİ DJ

Geçtiğimiz ay çıkan albümüyle yerel ve ulusal basında, gazete ve tvlerde adından sıkça söz ettiren DJ Oğuzhan KOÇAKLI sosyal medyanında gündeminden hiç düşmüyor. Twitter'in türkiye'de ki ilk kullanıcılarından olan DJ Oğuzhan Koçaklı sosyal platformda yaptığı paylaşımlarla da sürekli gündem oluşturmakta. Albümü çıktığı günden beri sosyal medyanın gündeminden düşmeyen DJ adını uzun bir süre listelerden sildirmeyecek gibi görünüyor.

DJ'LİK YOLUNDA SAĞLAM ADIMLARLA

Yaklaşık 10 sene önce başlayan profesyonel DJ'lik kariyerine 5 Albüm, 1 EP, 4 tanede Single çalışma sığdıran DJ Oğuzhan KOÇAKLI kariyerinin zirvesine ulaşmak için her gün yeni ve sağlam işler yaptığını açıklamaktan çekinmiyor. Gazetelere verdiği röportajlarda hayatının kendisi için bir ritimden oluştuğunu söyleyen fenomen DJ uzun yıllar daha çalışmalarına devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

SOSYAL MEDYA'NIN FENOMENİ

Sosyal platformları özelliklede Twitter'i çok aktif kullanan DJ Oğuzhan KOÇAKLI'yı Twitter'da @oguzhankocakli kullanıcı adından takip edebilirsiniz. Sanatçının tüm albümlerine iTunes ve Spotify sayfasından ulaşabileceğiniz gibi birçok farklı platform üzerinden de albümlerini satın alabilirsiniz.