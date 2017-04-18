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Windows Xp veya Vista Kullananlar Dikkat

Dünya genelindeki masaüstü bilgisayarların yaklaşık yüzde 8'i hala XP kullanıyor.

Windows Xp veya Vista Kullananlar Dikkat

Dünya genelindeki masaüstü bilgisayarların yaklaşık yüzde 8'i hala XP kullanıyor. ESET Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic, güvenlik açıklarına dikkat çekti.

Kaynak: Dunya.com

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