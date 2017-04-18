Windows Xp veya Vista Kullananlar Dikkat
Dünya genelindeki masaüstü bilgisayarların yaklaşık yüzde 8'i hala XP kullanıyor.
Dünya genelindeki masaüstü bilgisayarların yaklaşık yüzde 8'i hala XP kullanıyor. ESET Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic, güvenlik açıklarına dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com
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