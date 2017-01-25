Windows'u Bırakıp Android'e Geçiyorlar!

Microsoft'un telefon piyasasındaki başarısızlığı şirkete ağır darbe vurdu, bir çok geliştirici Windows Phone platformunu terk etmek zorunda kaldı. Sadece bir kaç hizmetin platformu desteklemesi yüzünden, bir çok kullanıcı platformu kullanmak için sebep bulmakta zorlanıyor. Şu an Windows Phone'un pazar payı yüzde 1'den aşağı düşmüş durumda. Bu durumun farkına varan Norveç belediyeleri de Windows Phone'dan Android'e geçmeyi planlıyor.



Norveç'te 100'den fazla belediye sağlık ve insan kaynaklarında Windows telefonlar kullanıyor. Sadece Oslo şehrinde 3.000 Windows telefon kullanılmakta. Windows platformu "üstün güvenliği" sebebiyle kullanılıyormuş. Ancak, Microsoft'un telefon donanım ticaretinden çıkma planları yetkilileri Windows telefonlarının nadir bulunan bir cihaz haline getireceği için platform seçimlerini yeniden düşünmeye zorluyor.



Tietoenator'daki satış müdürü Snorre Johansen şu açıklamayı yaptı: "Artık Windows Phone'lara erişmek zorlanmaya başlıyor. Microsoft cep telefonunu kendi bünyesinde satmış olabilir ama telefonun piyasada erişilebilirliği çok düşük. Microsoft ile iletişimimiz hala devam ediyor. 3-4 üreticinin Windows tabanlı akıllı telefonlar üreteceğini söyleyerek piyasaya tutunmaya çalışıyorlar."



Windows'tan yeterli desteği göremeyen Norveç belediyeleri, Android ile çalışan cihazlara geçmeyi planlıyor. Norveç, Tieto ile anlaşarak yeni nesil Gerica Android telefonlarla Windows telefonları değiştirecek.