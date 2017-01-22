Windows Phone'dan İlginç Bir Haber!

Üç yılı aşkın bir süre önce Nokia, 41 megapiksel kamerası ve optik imaj sabitleyici özelliği olan Lumia 1020'yi bize tanıtımıştı. Büyük oranda fotoğraf özelliklerine yoğunlaşan Lumia 1020, ikinci bir pil, tripod ayaklık ve kamera tutma yeri ekleyen bir kamera kasası aksesuarıyla aynı anda piyasaya sürülmüştü.



Ne yazık ki bu telefonu çift çekirdekli Snapdragon S4 Plus işlemcisi geride tutuyordu. Çekilen fotoğraflar oldukça yüksek kalitedeyken, yavaş performansıyla hayal kırıklığına uğratmıştı. Lumia 1020, Windows 10 Mobile'a resmi bir güncelleme almasa da, bilimsel bir çalışmanın parçası olarak karşımıza çıkmış durumda.



Moleküler tanı laboratuvarlarının, bu hizmetleri gerektiren hastalarla yakın mesafede olmaması sebebiyle, bir grup İsveç'li araştırmacı Lumia 1020'yi DNA sıralaması için kullanmayı denedi ve iyi sonuçlar aldı.



Bu iş için iki lazer diodu ve beyaz bir LED içeren dışsal bir lens modülü gerekse de, prototip akıllı cep temelli mikroskobun isabet oranı normal laboratuvar tipi mikroskopların performansını yakaladı. Daha spesifik olmak gerekirse, prototip, örnek tümörlerin rastgele kısımlarını analiz ederken ve tanımlarken otomatik mikroskopların performansına yetişti.



Araştırmacılar, cep telefonu destekli tanı analizinin basit ve hesaplı bir alternatif sunduğunu söylüyor.



Yakın gelecekte doktorların ve teşhis uzmanlarının laboratuvarlarda cep telefonlarını çıkarıp kullandıklarını görecek olmasak da, mobil-temelli görüntüleme çözümlerinin, profesyonel ekipmanın eksikliğinde pratik bir alternatif sunabileceğini görmüş olduk.