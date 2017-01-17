Windows Phone'a Bir Veda Daha!

Popüler fitness uygulaması Runtastic, aynı amaca yönelik diğer popüler uygulamaların yolunu takip ederek Windows Phone uygulamasını bir kenara bıraktı.



Böylece Samsung SmartThings, eBay, Amtrak ve Delta Air Lines gibi uygulamaların ardından Runtastic de Windows platformundan çekilmiş oldu. Firma, destek sayfalarında şu açıklamada bulundu:



"Windows Phone ne yazık ki Android ve iOS'a göre çok daha az kullanıcıya sahip. Bu, pazarının nispeten küçük olduğu anlamına geliyor. Yeni bir telefon satın almadan önce, platformun gelecekteki olanaklarına göz atmak her zaman iyi bir fikir olacaktır.



Diğer tüm firmalar gibi biz de kararlarımızı en yüksek potansiyeli gördüğümüz yerlere göre veriyoruz. Aynı zamanda bu platform için uygulamalar geliştiren birkaç firmadan biriyiz. Doğal olarak Windows Phone kullanıcılarımıza mümkün olan en iyi ürünleri sunmak istiyoruz. Bununla birlikte, önceliklerimizin platforma ve pazara göre belirlendiğini, bundan sonra Windows Phone uygulamalarımızı güncellemeyeceğimizi anlayacağınızı umuyoruz."



Runtastic uygulamasına Windows Store'dan hala ulaşılabilse de, uygulamanın buradan kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor. Bilinen, uygulamanın artık güncellenmeyeceği ve mevcut kullanıcıların alternatif arayışında olacağı.