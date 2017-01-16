Windows 10'un Yeni Özelliği Gözüktü!

Windows 10 Creators Update'i beklerken Microsoft, Insider Preview sürümlerinin içine yeni sürprizler eklemeye devam ediyor. Yakın zamanda Yapı 15002'de Dynamic Lock'u gördük, ve şimdi de Windows 10'un beklenen Oyun Modu Yapı 15007'de kendini gösterdi.



Windows 10'un Oyun Modu, oyun performansınızı en üst düzeye çıkarmak için bilgisayarınızı kaynaklarına öncelik tanıyor. Bilgisayarlar bunu zaten belli bir ölçüde yapıyor ama her oyuna girdiğinizde Windows'u manuel olarak optimize etmek oldukça zahmetli bir iş.



Oyun Modu fikri aslında çok yeni bir konsept değil, bazı oyun programları ve anti-virüs yazılımları zaten oyun moduna sahiptiler. Ancak işletim sisteminin içinde bir oyun modu olması en büyük performans arttırıcı olacaktır. Yakın zamanda yayınlanan Windows 10 yapı 15002'de bulunan "uygulama kökleyicisi" fonksiyonu, benzer bir numarayı oyun olmayan uygulamaları hızlandırıyordu.



Xbox şefi Mike Ybarra'ya göre, şu an Windows 10'un Oyun Modu pek bir işlev görmüyor: "Insider'lar, Oyun Modu'nun görsel özelliklerini bu hafta görmeye başlayacak ve yakın gelecekte Oyun Modu tamamen çalışır hale gelecek. Oyun Modu için vizyonumuz Windows 10'un performansını bilgisayar oyunları için arttırmak. Bu Windows için oldukça büyük bir güncelleme olacak. Insider'ların bu özelliğe el atmalarını ve test etmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz ve Oyun Modu'nun nasıl çalıştığını ve ne olduğu ile ilgili de paylaşacak daha çok şeyimiz var, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin"



Yapı 15006, Microsoft'un söz verdiği oyun yayınlama özelliğini de taşıyor.