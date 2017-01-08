Windows 10'u Tek Tıkla Kapatın

Windows 8 veya Windows 10'u bilgisayarınızın güç düğmesine basarak kapatmıyorsanız, birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Ancak masaüstünüze veya giriş ekranınıza bir "Windows'u kapat" kutucuğu ekleyerek PC'nizi kapatma işini çok kolay bir hale getirebilirsiniz.



Windows'u kapatma kutucuğu oluşturmak için izlemeniz gereken adımlar şöyle;



1. Masaüstüne geçin.



2. Boş bir yere sağ tıklayın ve yeni bir kısayol oluşturun.



3. Konum alanına aşağıdakileri yazın:



C: \Windows\System32\shutdown.exe /s /t 0



4. Dilerseniz kısayolunuz için yeni bir isim seçin ve sihirbazı kapatın. Masaüstünüzde kapat simgeniz hazır.



5. Kısayola sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın. Simge değiştir düğmesine tıklayarak kısayolunuza uygun bir simge seçin.



6. Dilerseniz kapatma kısayolunu Başlat menüsüne de ekleyebilirsiniz. Bunun için yeni kısayola sağ tıklayın ve "Başlangıç ekranına sabitle" seçeneğini seçin.



Hepsi bu kadar; Başlat menüsünü açtığınızda kapatma kutucuğunu görebilirsiniz.



Eğer PC'nizi yeniden başlatan bir kutucuk oluşturmak isterseniz, /s parametresini /r ile değiştirmeniz yeterli.



Bilgisayarınızı kapatırken açık olan programların herhangi bir soru sorulmaksızın zorla kapatılmasını istiyorsanız, aşağıdaki komut dizisini de kullanabilirsiniz:



C: \Windows\System32\shutdown.exe /s /f /t 0