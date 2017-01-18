Windows 10 İçin Önemli Yenilik!

Windows 10'un pek bilinmeyen, ancak sistem yöneticilerinin ve geliştiricilerin sıkça kullandığı işlevlerinden biri olan Hyper-V, Windows masaüstünde sanal makineler oluşturup çalıştırmanıza izin veriyor. Böylece Windows, Oracle'ın ücretsiz VirtualBox'una veya VMware'in Workstation yazılımına iyi, entegre bir alternatif sunuyor.



Microsoft'un tanıtımını yapmakla pek uğraşmadığı Hyper-V, varsayılan olarak kapalı bulunuyor. Aracın geliştiricilere yönelik olduğunu düşünürsek bu şaşırtıcı değil. Yine de aracın Windows 10'un 15002 numaralı Insider yapısında birkaç yenilik var. Bu yeniliklerden en ilginci, Hyper-V'nin belleği küçük parçalar halinde ayırmaya başlaması (işletim sistemine diğer uygulamalara bellek ayırma şansı tanımak için) ve kullanılabilir durumdaki tüm belleği kullanması. Microsoft'tan Sarah Cooley, bunun belleğin bitmeyeceği anlamına gelmediğini, ancak görev yöneticisinde gösterilen bellek miktarının artık sanal makineleri başlatmak için mevcut olan belleği doğru olarak göstereceği anlamına geldiğini söylüyor.



Yeni "hızlı oluştur" seçeneği ise yeni sanal makinenin dışında bulunan bir sanal switch oluşturmanıza izin veriyor. Bu işlev "aktif geliştirme" aşamasında bulunuyor.



Bu yeni işlevlerin kararlı bir yapıya ne zaman ulaşacağına dair herhangi bir bilgi yok. İşlevlerin Windows 10 Creators Update ile gelmesi halinde fazla beklememize gerek kalmayacak.