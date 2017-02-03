Windows 10 İçin İşler İyi Gidiyor!

Windows 10'un kullanım oranına ilişkin Microsoft'tan birkaç aydır bir açıklama yok ancak NetMarketShare'in son raporu, Windows 10'un cihazların yüzde 25'ine yüklendiğini söylüyor.



Rapora göre Windows 10, işletim sistemleri arasındaki pazar payını yüzde 25,36'ya yükseltti. Buna karşın Windows 7, sonunda düşüş göstermeye başladı. Microsoft'un "güvenliği yetersiz" demeye başladığı işletim sisteminin geçen ay açıklanan yüzde 48,34'lük pazar payı, yüzde 47,20'ye geriledi. Windows XP ise yüzde 9,17'lik kullanım oranıyla ölmemek için direnmeyi sürdürüyor.



Windows 8.1, yüzde 6,90'lık pazar payıyla durağan bir ay geçirirken Mac OS X 10.12, kullanım oranını yüzde 2,31'den 2,71'e yükseltti. İşletim sisteminin 10.11 sürümü yüzde 1,73'lük bir pazar payına sahipken Linux'un, yüzde 2,27 ile biraz önde olduğu gözlendi. Yeni rapor, "Diğer" kategorisinin yüzde 9,02'den yüzde 8,68'e gerilediğini söylüyor.



Windows 10'un geçen seneki aynı dönemde yüzde 11,85'lik bir pazar payına sahip olduğuna bakarsak, işletim sisteminin geçen seneye göre yüzde 114'lük bir yükseliş sağladığını görüyoruz. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var: NetMarketShare'in verileri, NerMarketShare hizmetini kullanan web sitelerinden geldiğinden, oranların isabetli olma garantisi bulunmuyor.