Windows 10'dan Son Durum Raporu!

Windows cihazların gördüğü ilgiye dair en yeni istatistikler oldukça ilginç veriler içeriyor. Microsoft'un mobil ekosistemi ve Windows 10 PC'lerinin kullanımına dair anahtar detayları aylık olarak izleyen reklamcılık firması AdDuplex tarafından sunulan veriler 24 saatlik kullanım sürelerini kapsıyor. Bu en yeni veriler de 19 Aralık 2016 gününe ait.



Veriler, küresel anlamda Windows 10 Mobile'ın aktif Windows telefonların yüzde 16'sında yüklü olduğunu gösteriyor, bu da Ekim ayındaki yüzde 13.7'lik orana göre makul bir artış anlamına geliyor. Fakat büyük çoğunluğun halen yüzde 77.1'le Windows Phone 8.1'de kaldığı anlaşılıyor.



Microsoft'un Lumia cihazlarının ise "yerel" Windows 10 Mobile cihaz kategorisini domine ettiğini söyleyebiliriz. Buna göre bu yerel cihazların yüzde 97.5'lik dilimini Lumia'lar oluşturuyor. ABD'de Lumia 650'nin Windows 10 Mobile'le çalışan en yaygın kullanılan cihaz olduğu görülüyor, fakat amiral gemisi Lumia 950'nin ise arayı fazla açmadığını da söyleyebiliriz.



PC tarafında ise AdDuplex verileri Windows 10 cihazlarının yüzde 86.3'ünde Anniversary Update'in yer aldığını gösteriyor. Bu da Ekim ayındaki yüzde 77'lik veriye göre ciddi bir artış. Windows 10 PC'lerinin yüzde 1'inden daha azı Insider Program'ın en yeni ön izleme yapılarını çalıştırıyor.



Veriler ayrıca Windows 10'la çalışan Surface cihazlarını da kapsıyor. Buna göre Surface Pro 4 yüzde 37.4'le bu alanda lider, onu da biraz uzaktan da olsa Surface Pro 3 takip ediyor. Surface Book ise Windows 10'la çalışan Microsoft PC'leri arasında yalnızca yüzde 6'lık bir dilime sahip.