Windows 10'da Sürpriz Erteleme!

Windows 10'un önizleme yapılarını test edenler için Windows 10 yapı 15014'ü Fast halkasına yayınlayan Microsoft, beklenen My People işlevinin gecikeceğinin de haberini verdi.



My People deneyiminin Nisan 2017'de yayınlanması planlanan Creators Update ile birlikte gelmesi bekleniyordu. Microsoft'a göre bu işlev sayesinde önemli arkadaşlarımıza, ailemize ve iş arkadaşlarımıza hemen ulaşabilecektik.



Microsoft'tan Dona Sarkar, işlevin gecikecek olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Windows hedeflerimiz arasında size seveceğiniz deneyimler sunmak var ve bu deneyimi (My People deneyimi) bir sonraki büyük Windows güncellemesine kadar bekletmeye karar verdik."



Creators Update'ten sonraki büyük güncelleme şu an Redstone 3 olarak biliniyor ve 2017'nin sonunda yayınlanması bekleniyor. Redstone 3'ün My People işlevinin yanında Windows 10 Mobile'a x86 uygulama emulasyonu ve yeni bir tasarım dili getirmesi bekleniyor.