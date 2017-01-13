Windows 10 da Bizi Görecek!

Microsoft'un Windows 10 ile beraber sunmaya başladığı Windows Hello işlevleri sayesinde PC'nizin kamerasına bakarak oturum açabiliyorsunuz. Windows 10'un beklenen Creators Update güncellemesinin bu işlevi genişleteceği ve bilgisayardan uzaklaştığınızda onu otomatik olarak kilitleyeceği ortaya çıktı.



Dynamic Lock (Microsoft içinde "Windows Goodbye") olarak adlandırılan yeni işlev, PC'nizin önünde olup olmadığınızı anlıyor ve bu sayede ofis gibi kalabalık bir ortamda onu kilitlemeyi unuttuğunuzda geri dönmeniz gerekmiyor. Windows Central bu işlevi Windows 10'un son önizleme yapısında ortaya çıkarmış olsa da, işlevin tam olarak nasıl çalıştığı bilinmiyor. Siteye göre işlev, sürekli olarak kamerayı kullanmak yerine, bilgisayarın başında aktif olup olmadığınızı denetliyor olabilir.



İşlevi önizleme sürümünde çalıştırmak isteyenler bunu başaramadıkları için işlevin henüz ilk aşamalarında olduğu söylenebilir.