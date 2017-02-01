Windows 10 Cloud" İşaretleri

Microsoft'un "modern bilişim dünyasına yönelik hafif bir Windows sürümü" olan Cloud Shell üzerinde çalıştığını geçen hafta duymuştuk. Windows 10 Cloud ile ilgili ilk işaretler, yeni Windows 10 Insider yapısında ortaya çıktı.



Yapı 15019'da Petri tarafından keşfedilen referanslar, Pkeyconfig.xrm-ms dosyasına yer alıyor. Üçüncü parti bir araç olan Product Key Configuration Reader ile okunabilen dosya açıldığında, ortaya aşağıdaki görüntü çıkıyor.







Görüntüden üç farklı Windows sürümünü görebiliyoruz: Cloud OEM, Cloud Retail ve Cloud N. Windows'un "N" sürümlerinin yeni olmadığını, Avrupa Birliği ve Güney Kore'de belirli hizmetleri içermeyen Windows sürümleri olduğunu biliyoruz. Ancak perakende sürümün varlığı, Windows Cloud'un sadece cihazlarla gelmeyeceğini, dileyenlerin onu satın alabileceğini gösteriyor.



Elbette Microsoft'un Windows Cloud'u resmi olarak tanıtacağı zamana kadar her şey değişebilir. Bir süre önce Windows 10 RT'ye ilişkin referanslara rastladığımızı düşünürsek, Windows Cloud'un hiç tanıtılmama ihtimali de var.