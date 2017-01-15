Windows 10, Bu Yüzden Değişmiş!

Microsoft birkaç gün önce yeni gizlilik araçlarını kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Web tabanlı bir kontrol sayfasını da içeren araçlar, Microsoft'un sizin hakkınızda topladığı verileri görmenizi ve yönetmenizi kolaylaştırıyordu.



Yazılım devi başta bu özellikleri kullanıcılardan gelen geri bildirim üzerine sunmaya başladığını söylemişti ancak yeni bir Reuters raporu, firmanın bu hamlesinin İsviçreli yetkililerin Windows 10'da yaptığı incelemelerle ilgili olduğunu söylüyor. Reuters'a göre Microsoft, 2015'ten beri İsviçre'nin Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) kurumu tarafından inceleme altında tutuluyor. FDPIC, Windows 10'un İsviçre'nin veri koruma mevzuatına tam anlamıyla uymadığını söylemişti.



FDPIC'ye göre sorun, Windows 10 kurulumundaki "Hızlı ayarlar" seçeneğinin kullanıcı verilerini detaylı bir biçimde toplama işlevlerini etkin hale getirmesiydi. Toplanan verilere konum, web tarayıcısı ve arama geçmişi, klavye girişleri ve fazlasının dahil olduğu biliniyor. Tüm bu veriler, kullanıcının tam anlamıyla haberi olmadan Microsoft'a gönderiliyordu.



FDPIC ile ortak çalışmaya başlayan Microsoft, yetkililerin endişelerini giderecek bir dizi teklifte bulundu. Bu tekliflerin sonucunda firma, bazı ek tavsiyelere uymayı kabul etti ve bunun üzerine FDPIC, işi mahkemeye taşımaya gerek olmadığını, incelemeyi sonlandırdığını söyledi.



Microsoft, Salı günü yaptığı bir açıklamada yeni kurulum deneyiminin Windows 10 Creators Update'in bir parçası olarak sunulacağını söylemişti. FDPIC'nin açıklamalarından Microsoft'un 2017'deki ikinci büyük güncellemesi olması beklenen Redstone 3'te de gizliliğe yönelik geliştirmeler yapmasını bekleyebiliriz.