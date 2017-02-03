Windows 10'a Yeni İşlevler Geldi!

Microsoft'un Windows Insider'lar için yayınladığı yeni 15205 yapısı, Braille (Körler alfabesi) desteği ve "gece lambası" ayarlarıyla geldi.



Fast Ring'e gelen yapı 15025, Braille alfabesi desteğiyle Windows 10'un erişebilirlik yeteneklerine güç kattı. Beta aşamasındaki bu işlev, Ayarlar > Erişim kolaylığı > Ekran okuyucusu altından etkinleştirilebiliyor. Tabi işlevden faydalanabilmek için bir Braille ekranına da ihtiyacınız var. Erişim kolaylığı bölümünde yapılan bir başka yenilik ise görme sorunu yaşayanların tek kulaklıkla tüm sesleri dinlemelerine olanak tanıyor (diğer kulağını ortamdaki sesleri veya konuşmaları duymak için açık bırakmak isteyenler için).



Microsoft, bilgisayarını gece kullananlar veya oyun oynayanlar için mavi ışık oranını düşüren, böylece uyku kalitenizin olumsuz etkilenmesinin önüne geçen "gece lambası" ayarlarını da ortaya çıkardı. Renk sıcaklığı kaydıracını artık "çok kırmızı" bölümüne kadar çekebiliyorsunuz (1200 K).



Yapı 15025'te birçok hata onarımı da bulunuyor. Bu onarımların tam listesine Microsoft'un blog gönderisinden bakabilirsiniz.