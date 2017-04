Wın Eurasia" Çatısı Altında Bütçe Tasarrufu

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, düzenleyecekleri WIN Eurasia 2018 Fuarının 6 fuarı tek bir çatı alanda buluşturacağını belirterek, "3 bin katılımcı ve 150 bin ziyaretçiyi tek bir çatı altında buluşturacak WIN Eurasia, katılımcı ve ziyaretçileri için zaman ve bütçe açısından da önemli bir tasarruf sağlayacak." dedi.



Kühnel, dünyanın en büyük "genel fuarı" kabul edilen Hannover'de düzenlenen Hannover Messe Fuarında bir basın toplantısı düzenleyerek WIN Eurasia Fuarı hakkında bilgi verdi.



Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından düzenlenen imalat endüstrisinin iki önemli etkinliği WIN Eurasia Metalworking ve WIN Eurasia Automation'ın ziyaretçi ve katılımcılarından gelen yoğun talep doğrultusunda 2018 yılı itibarıyla WIN Eurasia - World of Industry çatısı altında birleştireceğini söyleyen Kühnel, fuarın 15-18 Mart 2018'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenleneceğini kaydetti.



WIN Eurasia fuarlarının 2007-2017'de iki ayrı fazda düzenlendiğini anımsatan Kühnel, TÜYAP'ın artan kapasitesiyle önümüzdeki yıl itibarıyla birlikte organize edileceğini yineleyen Kühnel, "Toplam 6 fuar, 3 bin katılımcı ve 150 bin ziyaretçiyi tek bir çatı altında buluşturacak olan WIN Eurasia, katılımcı ve ziyaretçileri için zaman ve bütçe açısından da önemli bir tasarruf sağlayacak. Ziyaretçiler, çok daha fazla ürün grubuna tek bir alanda kolayca ulaşma şansı elde ederken, katılımcılar da fuar boyunca çok daha fazla yerli ve uluslararası ziyaretçiyle bir araya gelebilecekler. Ayrıca, bir fuarın katılımcılarının diğer 6 fuar için potansiyel müşteri olma durumundan hareketle, WIN Eurasia 2018, 6 fuarı tek bir çatı alanda buluşturarak, çok daha fazla iş bağlantısına olanak sağlayacak." bilgilerini verdi.



-"Fuar ziyaretçilerini çok daha fazla ürünle buluşturacak"



Kühnel, WIN Eurasia'nın Türkiye sanayi paydaşları için motivasyon sağlayacağını belirterek şunları söyledi:



"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, birbiriyle yakından ilgili sektörleri kapsayacak tek bir etkinliğin önemli bir sinerji yaratacağı görüşünde birleştik. Uygun koşulların oluşması ile 2018'de bu projemizi hayata geçirebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. WIN Eurasia - World of Industry 2018, üretim süreçlerinde birbiriyle ilişkili tüm ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında bir araya getirecek. Fuar ziyaretçilerini, çok daha fazla ürün, çok daha fazla marka, çok daha fazla katılımcı ile buluşturacak. İnanıyoruz ki güçlerini birleştiren iki WIN'den doğacak yeni enerji, katılımcı ve ziyaretçilerimiz için çok daha yüksek bir verim, çok daha yüksek bir kazanç ortaya koyacak."



- "Fuar yılın en önemli ticari etkinliği olarak öne çıkacak"



Fuarda geleceğin fabrikaları için gerekli tüm ekosistemin tek bir çatı altında sunulacağını anlatan Kühnel, "Böylelikle ziyaretçiler, yeni nesil sac işleme ve kaynak teknolojilerinden yüzey işlem teknolojilerine; otomasyon teknolojilerinden, elektrik ve elektronik sistemlere, hidrolik-pnömatik teknolojilerinden, iç lojistiğe imalat sanayisi için A'dan Z'ye tüm çözümleri tek bir çatı altında deneyimleme fırsatı elde edecekler." diye konuştu.



Otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmelerin endüstri dünyasında büyük değişimlere yol açtığı Endüstri 4.0 devrimi yaşanırken, fabrikaların büyük bir dönüşümün eşiğinde yer aldığını aktaran Kühnel, şöyle devam etti:



"Yıllardan beri, endüstride yaşanan gelişmelerin sergilendiği ilk etkinlik olma özelliği taşıyan WIN Eurasia Fuarları ise bu dönüşümde firmalara öncülük etmeye hazırlanıyor. Bu nedenle, üretim süreçlerinin optimizasyonu için geleceğe dönük yatırımlar yapmayı hedefleyen ziyaretçilerin binlerce ürüne kolayca ulaşabilecekleri WIN Eurasia - World of Industry, tüm satın alma kararlarını etkileyecek yılın en önemli ticari etkinliği olarak öne çıkmaya hazırlanıyor."



- WIN Eurasia 6 fuarı bir araya getirecek



Çatı fuar olan WIN Eurasia'nın 6 fuarı kapsayacağını anlatan Alexander Kühnel, alt fuarları şöyle sıraladı:



"Uluslararası Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri Fuarı (Metalworking EURASIA), Uluslararası Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı (Surface Technology EURASIA), Uluslararası Birleştirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı (Welding EURASIA), Integrated Industry, Motion and Drives Fuarı (IAMD EURASIA ), Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Fuarı 2017 (Electrotech EURASIA) ve Uluslararası Taşıma, Depolama, İstifleme ve İç Lojistik Fuarı (CeMAT EURASIA)."