Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve dünyanın en uzun binalarının arasına giren Wilshire Grand Center deprem testinde. Simülasyon, Kaliforniya'nın geçmişte yaşadığı tarihi deprem verileriyle gerçekleştirildi. Zayıf yönler bulundu, bu nedenle güvenlik ayarlamaları yapıldıktan sonra bina halka açılacak.



Five Men On The Wilshire Grand Center Tower, Los Angeles. https: //t.co/gltCiUC9je #adrenaline pic.twitter.com/BsncsSvkfB— Votable (@GoVotable) 6 January 2017



Merkez 338 metre yüksekliğe sahip. Wilshire Grand Center 1.2 milyar Dolar'a mal edildi ve bünyesinde 900 odalı bir otel, restoranlar ve alışveriş merkezi barındırıyor. Los Angeles'ta yer alan bina 8.3 şiddetinde bir depreme dayanacak şekilde inşa edildi.



Burnham Expedites Construction of #LA's Newest Iconic Building: the Wilshire Grand Center https: //t.co/Ghj4JJCMZA pic.twitter.com/CiKm8r8Bno— Burnham (@SimplyBurnham) 14 October 2016



Sismik hareketlenmeler düşünülerek inşa edilen bina hibrit bir yapı olma özelliğini taşıyor. Binanın merkezinde çelik konstrüksiyon bulunuyor. Yapı 22.200 kübik avlu, 18 feet (5.4 metre) kalınlığında dökme beton içeriyor.



