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Williams:  4 Kez Faiz Artırımı Yapılmalı
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Williams:  4 Kez Faiz Artırımı Yapılmalı

John Williams, Fed'in bu yıl faiz oranlarını 3 veya 4 kez artırması gerektiğini söyledi.

Williams:  4 Kez Faiz Artırımı Yapılmalı

John Williams, Fed'in bu yıl faiz oranlarını 3 veya 4 kez artırması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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