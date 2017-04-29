Willi Brinkmann Kupasında Finalistler Fundacion Grupo Norte- Hornets Le Cannet

Yalova'nın ev sahipliğinde yapılan Willi Brinkmann kupasında finalistler belli oldu. İkinci günün ardından yarı finalde ev sahibi Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) 79-60 yenen Hornets Le Cannet ile İspanya derbisinde ADM Econy Gran Canaria'yı 77-64'lük skorla geçen Fundacion Grupo Norte şampiyonluk maçına çıkacak. YOSK ile ADM Econy Gran Canaria ise final maçından önce üçüncülük maçında 30 Nisan Pazar günü karşılaşacak.



A Grubunda mücadele eden ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırayı alan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü ile B Grubun 3 galibiyetle noktalayan Fransız ekibi Hornets Le Cannet Yalova Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya geldi. YOSK rakibine direnç göstermesine karşın rakibine 79-60 yenilerek final biletini çakırdı.



Yarı finalin diğer ayağında ise 90. Yıl Spor Salonunda A grubu birincisi Fundacion Grupo Norte ile B Grubu ADM Econy Gran Canaria karşılaştı. İspanya derbisine sahne olan maçı Fundacion takımı 77-64 kazandı ve finalde Hornets Le Cannet'in rakibi oldu.



Willi Brinkmann kupası final ve üçüncülük karşılaşmaları 30 Nisan Pazar günü 90. Yıl Spor Salonunda oynanacak. - YALOVA