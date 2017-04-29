Willi Brinkmann Kupasında Finalistler Fundacion Grupo Norte- Hornets Le Cannet
Yalova’nın ev sahipliğinde yapılan Willi Brinkmann kupasında finalistler belli oldu.
Yalova'nın ev sahipliğinde yapılan Willi Brinkmann kupasında finalistler belli oldu. İkinci günün ardından yarı finalde ev sahibi Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) 79-60 yenen Hornets Le Cannet ile İspanya derbisinde ADM Econy Gran Canaria'yı 77-64'lük skorla geçen Fundacion Grupo Norte şampiyonluk maçına çıkacak. YOSK ile ADM Econy Gran Canaria ise final maçından önce üçüncülük maçında 30 Nisan Pazar günü karşılaşacak.
A Grubunda mücadele eden ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırayı alan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü ile B Grubun 3 galibiyetle noktalayan Fransız ekibi Hornets Le Cannet Yalova Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya geldi. YOSK rakibine direnç göstermesine karşın rakibine 79-60 yenilerek final biletini çakırdı.
Yarı finalin diğer ayağında ise 90. Yıl Spor Salonunda A grubu birincisi Fundacion Grupo Norte ile B Grubu ADM Econy Gran Canaria karşılaştı. İspanya derbisine sahne olan maçı Fundacion takımı 77-64 kazandı ve finalde Hornets Le Cannet'in rakibi oldu.
Willi Brinkmann kupası final ve üçüncülük karşılaşmaları 30 Nisan Pazar günü 90. Yıl Spor Salonunda oynanacak. - YALOVA