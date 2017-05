Wildways - You May Kiss The Bride, ilk İstanbul konserleri ile 2 Mayıs 2017 Salı akşamı IF Beşiktaş Performance Hall sahnesi ile sizlerle buluşuyor.



Şuan Rusya ve Ukrayna kapsamında turlarına devam eden grup 2 Mayıs 2017 akşamı Türk seyircileriyle buluşacak. Bu özel konserin diğer bombası You May Kiss the Bride. Ukrayna showlarıyla Wildways'e eşlik edicek grup turu İstanbul konseri ile sonlandıracak.



ve bitmedi..



Hardcore/Punk türü ile müziğini icra eden Padme ve Frozen Clouds konserin diğer konukları. Turkiye ve Rusya, kardeslik baglarini her alanda ortaya koydugu gibi, boylesine buyuk bir organizasyon ile muzik alaninda da bu dayanisma duygusunu pekistiriyor. Kendinizi rüzgara hazırla..



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş



Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)



Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00



Kategori : Wildways - You May Kiss The Bride



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır