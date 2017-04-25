Wilders'ten Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'na Seçilmesine Tepki
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'na seçilmesi nedeniyle, ülkesinin BM insan hakları kuruluşlarına sağladığı desteği kesmesini istedi.
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Suudi Arabistan'ın "Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'na seçilmesine tepki gösterdi. Wilders Holalnda hükümetinden, ülkesinin BM'nin insan hakları kuruluşlarına desteğini kesmesini istedi.
Wilders, "Develer bile kadınlardan daha değerli sayılıyor" dediği Suudi Arabistan'ın kadın hakları konusundaki bir komisyona seçilmesinin saçma olduğunu savundu.
Ana muhalafet lideri Wilders, konuyu Hollanda Parlamentosu'nun gündemine taşıdı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Wilders, hangi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu karara destek olduğunu sordu.
'Şeriat rejimi altında ezilen kadınların suratına atılmış bir tokat'
Wilders, Hollanda hükümetinin Suudi Arabistan'a destek verip vermediğini ya da komisyona seçilmesinden dolayı kutlayıp kutlamadığı sorusuna da her verdi.
Suudi Arabistan'da "develerin bile kadınlardan daha değerli sayıldığını" dile getiren aşırı sağcı lider, bu kararın "şeriat rejimi altında ezilen kadınların suratına atılmış bir tokat" olduğunu savundu.
Wilders, artık Hollanda'nın, "insan hakları kulüpçükleri" dediği BM kuruluşlarına bir kuruş bile yardımda bulunmaması çağrısı yaptı.