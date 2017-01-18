Wikileaks'e Belge Sızdıran Manning'in Affedilmesi

ABD Başkanı Barack Obama'nın 35 yıl hapis cezasına mahkum edilen Chelsea Manning'i affetmesinin ardından gözler teslim olup olmayacağı merak edilen Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'a çevrildi.



Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın avukatı Melinda Taylor, müvekkilinin 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıl hapis cezası alan Chelsea Manning'in affedilmesi durumunda kendisinin de İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarak yargılanmayı kabul edeceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Assange, söylediği her şeyin arkasında duruyor." dedi.



Sosyal medyada Wikileaks'in hesabında yayımlanan Assange'ın Manning ile ilgili gelişmelere yönelik mesajında, "Chelsea Manning'in affı için kampanya yürüten herkese teşekkürler. Sizlerin cesareti ve kararlılığı imkansızı mümkün kıldı." ifadeleri kullanıldı. Ancak Assange'ın, kendi durumuna değinmediği dikkat çekti.



Beyaz Saray'ın konuya ilişkin açıklamasında ise Manning'in affının Assange'ın teklifiyle bağlantısı olmadığı kaydedildi.



İngiliz mahkemesi 2012 yılında, Avustralya vatandaşı Assange'ın, 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Ancak Assange, hakkındaki iddiaları reddediyor.



Assange, hakkındaki iade kararının ardından, 2012 yılının haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.



45 yaşındaki Assange, yaklaşık 4,5 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.



Assange, geçen kasım ayında hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde sorgulanmıştı. Sorgu günü elçilik önünde düzenlenen Assange'a destek gösterisinde, bu hafta ABD Başkanlığını Obama'dan devralacak Donald Trump'a, "Assange'ı affetmesi" çağrısında bulunulmuştu.



Trump, ABD'deki seçim kampanyası sürecinde "Wikileaks'e aşığım" demişti. Wikileaks'in, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton ile bağlantılı bazı belgeleri sızdırmasıyla, Demokrat Partinin başkanlık kampanyası olumsuz etkilenmişti. Trump, Assange'ın bu eylemle demokrasiye katkıda bulunduğunu söylemişti.