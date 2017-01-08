Wi-Fi Cihazlarınız Şaşırmayacak!





Eviniz için satın aldığınız "internete bağlı teknolojilerin" normal cihazlarınıza kıyasla daha iyi çalışmasını beklersiniz. Ancak bazı durumlarda yaşanan senkronizasyon sorunları, deneyimin kötüye gitmesi anlamına gelebiliyor.



Bu durum özellikle birden fazla cihaza ses ve video akışı yaparken yaşanıyor. Örneğin farklı odalardaki hoparlörlere ses göndererek, tüm evinizi saran bir ses deneyimi elde edebilirsiniz. Ancak hoparlörler sesi aynı anda çalamıyorsa, tüm bunlar bir anlam ifade etmiyor. Wi-Fi Alliance, CES'te yaptığı duyuruda Wi-Fi Certified TimeSync tanımlaması ile Wi-Fi cihazları arasındaki saat eşitleme işlevini kolaylaştıracağını duyurdu. Teknolojinin bu senenin ortalarında kullanılabilir duruma gelmesi bekleniyor.



Wi-Fi Certified TimeSync, farklı cihazlardaki saatlerin bir mikrosaniyeden daha kısa bir doğrulukla eşitlenmesini sağlıyor. TimeSync'in bu işi kendi başına üstlenmediğini, üreticilerin ve sektör gruplarının kullanabileceği bir araç olduğunu söyleyelim. TimeSync, birden fazla video ekranının beraber video yürütebilmesine de izin veriyor.



TimeSync'in nesnelerin interneti cihazlarında yaşanabilen gecikmeleri çözmek gibi bir özelliği yok. Örneğin telefonunuzdan ışığı açma komutunu verdiğinizde yaşanabilecek bir gecikmenin saat ayarlarıyla ilgisi bulunmuyor. Sağlık alanında farklı sensörlerden toplanan verilerin senkronize olması da doktorların verilere anlam vermesini kolaylaştırıyor.