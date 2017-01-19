Whitefest 2017 Meşalelerle Sona Erdi

TURİZM merkezi Uludağ'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali Whitefest 2017, sona erdi. Bursa Uludağ'da düzenlenen, Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali Whitefest 2017, Beceren pistinde düzenlenen şenliklerle beşinci gününde sona erdi. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri zirveden ellerinde meşalelerle kayarak şenlik alanına indi. Şenliğe katılanların söylediği 10. Yıl Marşı eşliğinde kayak hocaları Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Uludağ'ın güvenliğini sağlayan Jandarma Özel Harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Jandarma Aramam Kurtarma (JAK) ekipleri ise asayiş timleri ile birlikte kar motorlarıyla devriye görevi yaptı. - Bursa