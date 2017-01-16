2017'nin bomba gibi bir yıl olacağının habercisi, gençlerin eğlence dolu dinlencesi WHITEFEST başlıyor! WHITEFEST 2017 erken rezervasyon dönemi başladı…



Kış tatillerinin yerinde duramayan organizasyonu WHITEFEST; yine birbirinden renkli sanatçıları, geceyi ateşleyen DJ'leri, muhteşem tesisleri ve unutulmaz partileriyle ayaklarını yerden kesecek!



Şimdi söyle bakalım. Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde gönlünce eğlenmeye ve Uludağ'ı sallamaya hazır mısın?



Müzik, eğlence ve kayak tutkunlarının buluşma adresi WHITEFEST; bu sene de Uludağ'ın lüks otellerinde, çılgın partileriyle ve enerjisi sahneye sığmayan konserleriyle ortalığı yerinden oynatacak! Tabii ki hepsi bu kadarla sınırlı değil.



Gün içinde kayak keyfini sonuna kadar yaşadıysan ve kar manzarasının tadını doyasıya çıkardıysan sıra geldi dillere destan "After Ski Party'e!



Muhteşem DJ'lerden unutulmaz performanslar, lazer/dans şovları, çeşitli oyun/aktiviteleri ve daha nice sürprizleriyle dünyanın en iyi festivallerinden WHITEFEST, bu yıl da sizlere yeni arkadaşlıkların ve eğlence dolu yepyeni kış maceralarının kapısını aralıyor.



WHITEFEST'in tüm detayları ve erken rezervasyon için; http://www.letsuludag.com/



Rezervasyon ve Tüm sorularınız için; 05435432046 Nolu Çağrı Merkezimizi arayabilir veya http://www.letsuludag.com/ adresinden rezervasyon taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz.