Whatsapp'ta Açık Var Mı; Yok Mu?

WhatsApp'ta bir güvenlik arka kapısı olduğuna dair The Guardian raporu, milyonlarca kullanıcının mesajlarının üçüncü taraflarca okunabileceğini ileri sürüyordu. Ancak tecrübeli bir güvenlik araştırmacısı olan Alec Muffett'e göre The Guardian'ın makalesi baştan aşağı hatalı.



WhatsApp, geçen senenin başlarından beri Signal şifreleme protokolünün yardımıyla şifreli ve güvenli mesajlaşma yetenekleri sunuyor. The Guardian'ın raporu ise özetle bu güvenliğin delinebildiği anlamını taşıyordu. Popüler mesajlaşma uygulamaları yoluyla bir milyardan fazla kişinin kullandığı Signal protokolünün devletlerin mesajlara göz atmasını sağlayacak bir açıkla gelmesi, büyük bir sorun anlamına geliyordu. The Guardian'a ulaşan güvenlik araştırmacıları ise söz konusu makalede yazılanların saçma olduğunu söyledi.



Bir güvenlik araştırmacısı, bunun "arka kapı" olarak tanımlanmasının saçma olduğunu, doğrulanmamış anahtarların gerçekliğinin zaten garanti edilmediğini belirtti. Frederic Jacobs'a göre ortada bir sorun yok ve her şey gereğince çalışıyor, ancak biri ortaya çıkıp "bu bir açıktır" diyerek dünyayı sallamaya çalışıyor. Buna karşın ortada bu denli önemli bir sorun yok.



Kısacası Guardian'ın bahsettiği "arka kapı", bir açık değil ve her şey tasarlandığı gibi çalışıyor. WhatsApp mesajlarınızın okunabilmesi için bunu yapmak isteyenlerin Facebook ile ciddi bir ortak çalışma içine girmesi gerekiyor ve böyle bir ihtimal oldukça düşük.



Tekrarlamak gerekirse Guardian, mesajlaşma yazılımlarını delmeye yarayan, ancak aslında delinmesi son derece güç olan bir yoldan bahsediyor ve WhatsApp kullanıcıları için endişe edecek hiçbir şey yok. Bununla birlikte her zaman dikkatli olmanızda fayda var: WhatsApp'ın geçen sene verileri Facebook'la paylaşmama sözünü tutmadığını hatırlatalım.