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Pfdk'dan Chedjou'ya 3 Maç Ceza
Valls: Türkiye'nin AB'de Yeri Yok
Whatsapp O Telefonlarda Çalışmayacak
3 Ocak 2017 Salı 15:47
WhatsApp pek çok kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.
WhatsApp pek çok kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı
Kaynak:
Dunya.com
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