Whatsapp Mesajıyla Hayalindeki Akülü Araca Kavuştu

FECRİ BARLIK - Doğuştan yürüme engelli 21 yaşındaki Sabır Ekik, kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine gönderdiği WhatsApp mesajı sayesinde hayalindeki akülü araca kavuştu.



Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatıyla kurulan ve vatandaşın taleplerini ilettiği 0535 016 0544 numaralı WhatsApp iletişim hattına ulaşan Ekik'e, Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yürüttüğü "Engelleri Kaldıralım Projesi" kapsamında akülü araç hediye edildi.



Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın taleplerini daha kısa sürede yerine getirebilmek amacıyla bir süre önce "WhatsApp iletişim hattını" hizmete sunduklarını söyledi.



Vatandaşın her türlü belediyecilik hizmetiyle ilgili taleplerini bu hat üzerinden kendilerine ulaştırdığını belirten Tanık, şöyle konuştu:



"Bu iletişim hattı üzerinden bazen de duygusal anlar yaşamaktayız. Sabır kardeşimiz bize WhatsApp iletişim hattımızdan ulaşıp bir akülü araca ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Arkadaşlarımız da bu talebi, yakın bir ilişkide olduğumuz okulumuza iletti. Okulumuz aracılığıyla hayırsever bir vatandaşımız tarafından hibe edilen bu akülü aracı, bize ulaşan Sabır kardeşimize ulaştırdık."



Belediye olarak engellilere her zaman kapılarının açık olduğunu dile getiren Tanık, her ihtiyaçlarında onların yanında olmaya gayret ettiklerini aktardı.



Belediyenin halkın yardımından ziyade duyarlılığına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Tanık, "Yaşanabilir bir memleketi oluşturabilmemiz için sadece yol, kaldırım ve su gibi hizmetleri değil, her türlü sosyal ve kültürel çalışmaları da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



-Hayırsever gönderdi



Okul müdürü İdris Yolbaş ise Engelleri Kaldıralım Projesi ile bugüne kadar çok sayıda bedensel engelliye akülü sandalye ulaştırdıklarını söyledi.



Belediyenin, WhatsApp iletişim hattına ulaşan her kişinin sorununu çözdüğünü dile getiren Yolbaş, şunları kaydetti:



"Vatandaşımızın sorunlarını ilettiği, Siirt Belediyesinin de bu sorunlara çözüm bulduğu güzel bir WhatsApp hattı uygulaması var. Bu hattına ulaşan bir engelli akülü araç talebinde bulunmuştu. Belediyemiz tarafından bize iletilen bu talebi projemiz kapsamında yerine getirdik. Hayırseverin gönderdiği akülü aracı ulaştırdık."



"Sağ olsunlar, sahip çıktılar"



Sabır Ekik, doğuştan yürüme engelli olduğunu ve gelir düzenin düşüklüğü nedeniyle yıllardır ihtiyaç duyduğu akülü sandalyeye sahip olamadığını belirtti.



İnternette belediyenin yeni kurduğu WhatsApp iletişim hattını gördüğünü ve akülü sandalye talebini bu numaraya ilettiğini belirten Ekik, "Akülü araç hayalime bir mesajla ulaşmam beni çok mutlu etti. Sağ olsunlar, sahip çıktılar. Emeği geçen belediye ve okul yetkililerinden Allah razı olsun." dedi.