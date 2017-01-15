Whatsapp Kullananlar Dikkat! BTK Uyardı: Şifreleme Çözülebiliyor

1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta tespit edilen güvenlik açığı, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan tarafından da dile getirildi. Sayan, anahtar yardımıyla uçtan uca şifrelemenin çözülebildiğini ifade etti.

"ANAHTAR YARDIMIYLA UÇTAN UCA ŞİFRE ÇÖZÜLÜYOR"

Güvenlik uzmanları WhatsApp'ta ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkardı. Güvenlik araştırmacısı olan Tobias Boelter tarafından fark edilen bu açıkta, WhatsApp şifreleme sisteminde gönderilen mesajların başkası tarafından okunabildiğine işaret ediliyordu. Söz konusu güvenlik açığına BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da vurgu yaptı. Sayan, anahtar yardımıyla uçtan uca şifrelemenin çözülebildiğini ifade etti.

"YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI KULLANIN"

WhatsApp'taki bu güvenlik açıkları karşısında uzmanlar yerli mesajlaşma uygulamasının kullanılmasını öneriyor. Hatta geçtiğimiz aylarda düzenlenen Bilişim Zirvesi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kamu iletişiminin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Kamunet projesinin geliştirildiğini açıklamıştı. Başbakan Yıldırım, siber tehditlere karşı mücadelede yeni eylem planı üzerinde çalışıldığını ve kamu verilerinin Kamunet ile çok daha güvenli olacağını ifade etmişti.