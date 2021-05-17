Whatsapp kapanıyor mu 2021? Whatsap sözleşmesi sonrası hesaplar silinecek mi?
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Whatsapp kapanıyor mu 2021? Whatsap sözleşmesi sonrası hesaplar silinecek mi?

Whatsapp kapanıyor mu 2021? Whatsap sözleşmesi sonrası hesaplar silinecek mi?
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WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi tartışmalarıyla beraber vatandaşların kafasında soru işaretleri belirdi. Sosyal medya gündemin WhatsApp'ın güncellediği yeni ilkelerle çalkalanıyor. Peki, Whatsapp kapanıyor mu? WhatsApp kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp 15 Mayıs gizlilik güncellemesi nedir, ne içeriyor?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi tartışmalarıyla beraber vatandaşların kafasında soru işaretleri belirdi.Sosyal medya gündemin WhatsApp'ın güncellediği yeni ilkelerle çalkalanıyor. Peki, Whatsapp kapanıyor mu? WhatsApp kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp 15 Mayıs gizlilik güncellemesi nedir, ne içeriyor? İşte detaylar haberimizde...

WHATSAPP KAPANIYOR MU?

WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı iddia edilmişti.

İlk olarak kullanıcıların, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacağı ve bir süre sonra bu bildirimin kalıcı hale geleceği aktarılmıştı. Daha sonra kullanıcıların aramaları cevaplandırabileceği ancak sohbet listelerine erişemeyecekleri vurgulanmıştı. Bir sonraki adımda ise kullanıcıların bu özellikten de mahrum kalacaklarına dikkat çekilmişti.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ SONRASI HESAPLAR SİLİNECEK Mİ?

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu..

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı..

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceği açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta yerli uygulamalar olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

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