Whatsapp'ın Başı Yine Dertte!

Hindistan'ın, yeni veri paylaşımı politikası üzerine WhatsApp'a açtığı gizlilik davası, mahkemenin Facebook ve WhatsApp'tan cevap talep etmesiyle birlikte hız kazandı.



WhatsApp'ın 2010'da kullanıma açılmasıyla birlikte yayınlanan gizlilik politikası, kullanıcı verilerinin kimseyle paylaşılmamasını sağlıyordu. Facebook'un 2014'te uygulamayı satın almasının ardından WhatsApp, yaptığı açıklamada gizlilik politikasının değişmeyeceğini söylemişti.



Böyle demiş olmasına rağmen WhatsApp, geçen yıl telefon numarası gibi bazı kullanıcı bilgilerini Facebook ve alt şirketlerle paylaşacağını bildirince ortalık karıştı. Facebook'un savunması, bu bilgiler sayesinde daha iyi arkadaş tavsiyesi hizmeti ve daha alakalı reklamlar sunabilecekti.



Delhi Yüksek Mahkemesi, şimdi WhatsApp'tan, uygulamayı 26 Eylül 2016'dan önce silen kullanıcıların verilerini simesini talep ediyor. Mahkeme ayrıca, Hindistan hükümetinden WhatsApp benzeri mesajlaşma uygulamalarının gözlem altında tutmasını istedi.



Ücretsiz bir hizmet olan WhatsApp, Hindistan'da kablolu telefon gibi yaygın şekilde kullanılıyor ve doğal olarak kullanıcılar da uygulamanın gizlilik politikasının güvenli olmasını istiyor.