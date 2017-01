Whatsapp Android Gıf Arama ve Gönderme Özelliği'ne Kavuşuyor

WhatsApp Android Uygulaması artık Giphy GIF'leri hem aramanıza hemde gönderebilmenize olanak tanıyor.





WhatsApp Android Gif Arama ve GÖnderme Özelliği V2.17.6 Beta sürümünde ortaya çıktı.



WhatsApp Android'teki mesajlaşma uygulamasında GIF desteği eklemesi biraz zaman almıştı, keza kullanıcıların kendi giflerini partiye eklemesi de gerekiyordu ki bu durum artık değişiyor.



WhatsApp Android GIF arama ve gönderme!



Beta sürümü v2.17.6 da yer alan yenilikler arasında Giphy'nin muazzam GIF kitaplığında yer alan GIF'leri hem arama hemde gönderme yeteneği içeriyor.



Metin giriş alanının yanındaki emoji düğmesine dokunup ardından yeni alt çubuktan emoji ve GIF'ler arasında geçiş yaparak bunu çalıştırabilirsiniz.



Sonunda;



iOS Sürümümde Durum Nasıl Diye Merak Ediyorsanız?





WhatsApp'ın iOS uygulaması, neredeyse her mesajlaşma uygulamasının bu özelliği sunduğu gerçeğini dikkate çok geç aldı. Kasım ayındaki güncelleme ile GIF desteği geldi. Yine de ilk günden itibaren Giphy ve Tenor'dan GIF'leri arayıp seçebilmeye olanak tanıdı.



Aynı anda gönderebileceğiniz medya sayısı 10'dan 30 Çıktı!





Android Beta Sürümü v2.17.6 Sürümünde GIF desteğinde aynı anda gönderebileceğiniz medya sayısı 10'dan 30'a çıktı ancak ilginç olan v2.17.8 beta sürümünde bu yer almadı.



GIF Aramasının ne zaman yaygınlaşacağını henüz bilmiyoruz. Ancak Beta sürümünü yükleyip denemek isteyenler içinde grabbing the APK from APK Mirror. APK dosyamız burada.



