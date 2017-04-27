Whatsapp'a Siri Desteği Geldi !

Sonunda beklenen güncelleme geldi . Yayınlanan güncelleme ile beraber Whatsapp'taki işlerini asistan Siri yardımı ile beraber kullanıcılar halledebilecek. Detaylara bir göz atalım



Bugün itibariyle yayınlanan güncelleme ile beraber iPhone kullanıcıları artık Whatsapp mesajlarını Siriye okutabilecek ve Siri yardımı ile cevaplayabilecek. Zor koşullar altında mesela araç sürerken bir mesaj yazmak veya okutmak isterseniz çok yardımcı olacak bir özellik .







Apple, akıllı asistanı olan Siri'nin kullanım alanını gün geçtikçe genişletiyor . Ayrıca eklememiz gerekli bu özelliği kullanmak için iOS 10.3 ve üzeri bir sürüme sahip olmanız gerekiyor yoksa bu özellikten faydalanamıyorsunuz .



Siz bu Whatsapp'ın yeni özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz ? Yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.