Whatsapp'a Bir Darbe de Almanya'dan!

Geçtiğimiz yıl uçtan-uca şifrelemeyi standart hale getirerek alkış toplayan Facebook'un WhatsApp mesajlaşma uygulamasına, veri toplama ve Facebook ile paylaşma yöntemi dolayısıyla Alman mahkemeleri tarafından dava açılıyor.



Bunun sebebi Ağustos ayında WhatsApp'ın kullanım ve gizlilik sözleşmelerini, ana firma Facebook ile daha fazla koordine olacağını ve WhatsApp'ın "insanların hizmetleri ne sıklıkla kullandığı gibi temel ölçümleri yapmasına" izin vereceği yönünde değiştirmesiydi. Ayrıca firmanın belirttiği üzere, "Facebook'un sistemleri üzerinde telefonunuzu kaydederek, Facebook tarafından daha iyi arkadaş önerileri ve daha alakalı reklamlar" ile karşılaşmanız sağlanıyor.



Ancak bu durumdan Avrupa Birliği gizlilik savunucuları pek memnun değil gibi gözüküyor. Eylül ayında Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information tarafından Facebook'a verilen emir ile, Almanya'nın 35 milyon kullanıcısı üzerinde WhatsApp verisi toplanmasın ve depolanmasının durdurulması istendi. Aralık ayında da Avrupa Komisyonu, Facebook'a yönelik itiraz açıklaması ile Dünya'nın en büyük sosyal ağının, kullanıcıların hesaplarının bağlanması konusunda "yanlış veya yanıltıcı" bilgiler verdiğini söylemişti.



Şimdi de Federation of German Consumer Organizations (Verbraucherzentrale Bundesverband veya VZBV) Berlin mahkemesine veri paylaşımını durdurmak ve Facebook'un WhatsApp tarafından verilen verileri silmesini zorlamak için baş vurmakta. VZBV, firmaları kullanıcıların güvenini kötüye kullanmak ile suçluyor.



Facebook ise, yaptığı açıklamada WhatsApp'ın sözleşme güncellemesinin, "kanunlara uygun olduğunu ve AB düzenleyicileri tarafından sunulan rehberlere de uyduğunu" belirtmekte. Ayrıca "her zaman olduğu gibi, firmanın sorunları çözmek için görüşmelere açık olduğu" da belirtilmekte...