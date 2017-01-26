What da Funk

Funk, caz ve soul klasiklerini kendilerine has aranjmanlarla yorumlayan "What da Funk" 26 Ocak'ta KadıköySahne'de!

What da Funk

Funk, caz ve soul klasiklerini kendilerine has aranjmanlarla yorumlayan "What da Funk" 26 Ocak'ta KadıköySahne'de!

Caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneği saksofoncu Anıl Şallıel liderliğinde kurulan What da Funk, her biri enstrümanının önde gelen isimlerinden oluşuyor. Funk, caz ve soul klasiklerini kendilerine has aranjmanlarla yorumlayan grubun performansları yalnız kulağa değil göze de hitap ediyor...

Anıl Şallıel: Tenor Sax

Batu Şallıel: Alto Sax

Duygu Tarhan: Vokal

Ebu Yeniyol: Vokal

Koray Üsgülen: Tuşlu Çalgılar

Tolga Şanlı: Gitar

Deniz Beydili: Bas Gitar

Cengiz Tural: Davul

Kaynak: Etkinlik.io

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