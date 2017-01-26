Funk, caz ve soul klasiklerini kendilerine has aranjmanlarla yorumlayan "What da Funk" 26 Ocak'ta KadıköySahne'de!
Caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneği saksofoncu Anıl Şallıel liderliğinde kurulan What da Funk, her biri enstrümanının önde gelen isimlerinden oluşuyor. Funk, caz ve soul klasiklerini kendilerine has aranjmanlarla yorumlayan grubun performansları yalnız kulağa değil göze de hitap ediyor...
Anıl Şallıel: Tenor Sax
Batu Şallıel: Alto Sax
Duygu Tarhan: Vokal
Ebu Yeniyol: Vokal
Koray Üsgülen: Tuşlu Çalgılar
Tolga Şanlı: Gitar
Deniz Beydili: Bas Gitar
Cengiz Tural: Davul
Kaynak: Etkinlik.io