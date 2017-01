Funk, caz ve soul klasiklerini kendilerine has aranjmanlarla yorumlayan "What da Funk" 26 Ocak'ta KadıköySahne'de!



Caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneği saksofoncu Anıl Şallıel liderliğinde kurulan What da Funk, her biri enstrümanının önde gelen isimlerinden oluşuyor. Funk, caz ve soul klasiklerini kendilerine has aranjmanlarla yorumlayan grubun performansları yalnız kulağa değil göze de hitap ediyor...



Anıl Şallıel: Tenor Sax



Batu Şallıel: Alto Sax



Duygu Tarhan: Vokal



Ebu Yeniyol: Vokal



Koray Üsgülen: Tuşlu Çalgılar



Tolga Şanlı: Gitar



Deniz Beydili: Bas Gitar



Cengiz Tural: Davul