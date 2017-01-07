Western Digital ve Sandisk'in Ces Şovu!

Western Digital, SanDisk'i satın aldığından beri flash bellek dünyasında büyük bir isim olmuş durumda ve firma şimdi, ilk WD Black PCIe SSD ürününü duyurdu.



PCIe Gen3 x4 NVMe standardı üzerine kurulmuş durumda ve 2.050MB/s okuma ve 800MB/s yazma hızları ile depolama üreticisinin şimdiye kadarki en hızlı sürücüsü olmakta. Bu hız, WD'nin daha önce duyurulan WD Blue M.2 SSD ürününün neredeyse dört katı okuma ve iki katı yazma hızı demek.



Yılın ikinci yarısında sunulacak olan WD Black PCIe SSD'nin fiyatı ise, 256GB kapasite için 109 dolardan başlamakta ve bu alanın iki katına çıkması, fiyat etiketinin 199 dolara yükselmesi anlamına geliyor.



SanDisk markası da, CES 2017'de kendi duyurularını yapmış durumda ve bu duyurular, yeni bir microSD kart ve flash sürücüyü içermekte. Bunlar küçük duyurular gibi gözükseler de, normal flash bellek cihazları olmadıklarını belirtmekte fayda var.



Yeni 256 GB SanDisk Extreme PRO USB 3.1, tam bir Solid State Flash Drive olarak tanımlanmakta. 420MB/s okuma ve 380MB/s yazma transfer hızları ile bu cihaz, standart bir USB sürücüsünden çok daha hızlı. Bununla beraber, bu cihaz bu ayın sonlarında sunulduğunda 179 dolar fiyat etiketi ile normal bir USB sürücüden çok daha pahalı da olacak.



Son olarak SanDisk, akıllı telefonunuza devasa bir depolama alanı sunacak olan 256GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I kartını tanıttı. Giderek daha fazla akıllı telefonun RAW fotoğraf çekebilme yeteneğine kavuşması ile beraber bu özelliğin önemi ciddi ölçüde artıyor. SanDisk, bu kartı bu ayın ilerleyen günlerinde sunmayı planlıyor ve kartın fiyatı 199 dolar olarak belirlenmiş durumda...