Westbrook, Robertson'ın Rekorunu Kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, bu sezon 42'nci "triple double"ını yaparak Oscar Robertson ile paylaştığı bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu rekorunu kırdı.



NBA'e 7 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un, 3 sayı çizgisinin bir hayli uzağından attığı son saniye basketiyle Denver Nuggets deplasmanından 106-105 galip ayrıldı.



Maçı 50 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle tamamlayan Westbrook, bu sezon 42'nci, kariyerinin 79'uncu "triple double"ına imza attı. 28 yaşındaki basketbolcu böylece Oscar Robertson'ın 55 yıldır elinde tuttuğu bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.



Nuggets'ta Danio Gallinari'nin 34 sayı, 10 ribaunt, Nikola Jokic'in 23 sayı, 6 ribaunt ve Wilson Chandler'ın 17 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.



Harden ve James'ten "triple double"



Westbrook'un yanı sıra James Harden ve LeBron James de aynı gün içinde üç istatistikte çift hanelere ulaşmayı başardı.



Harden, takımı Houston Rockets'ın deplasmanda Sacramento Kings'i 135-128 yendiği maçtaki 35 sayı, 15 asist, 11 ribauntluk performansıyla bu sezon 21'inci, kariyerinin 30'uncu "triple double"ını yaptı.



Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James ise Atlanta Hawks'a, uzatma sonunda 126-125 kaybettikleri karşılaşmada 32 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle oynadı. James böylece bu sezon 13'üncü, kariyerinin 55'inci "triple double"ına imza attı.



Hawks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova da kenardan oyuna girdiği maçı, 6 sayı ve 8 ribauntla bitirdi.



NBA'e 9 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



New York Knicks-Toronto Raptors: 97-110



Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 126-125 (uzatmada)



Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 105-106



Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 124-111



Sacramento Kings-Houston Rockets: 128-135



Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 90-103



Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 110-109