Westbrook Nba Tarihine Geçti
Oklahoma City Thunderlı Westbrook, NBA tari·hi·nde sezonu "triple-double" ortalamasıyla kapatmayı garantileyen ikinci isim olmayı başardı.
Oklahoma City Thunderlı Westbrook, NBA tari·hi·nde sezonu "triple-double" ortalamasıyla kapatmayı garantileyen ikinci isim olmayı başardı
Kaynak: Dunya.com
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