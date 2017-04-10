Westbrook Nba Tarihindeki Yerini Aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 42 kez üç istatistikle çift hanelere ulaşarak bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu.



Thunder'ın all-star oyun kurucusu Westbrook, Denver Nuggets karşısındaki 50 sayı, 16 ribaunt, 10 asistlik performansıyla adını NBA tarihine yazdırdı.



Bu sezon çıktığı 80'inci maçta 42'nci kez üç istatistikle çift hanelere ulaşan Westbrook, efsanevi basketbolcu Oscar Robertson'ın 1961-62 sezonunda kırdığı, bir sezonda en fazla "triple double" yapan NBA oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu.



Westbrook'un, 2016-17 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülü için yarışacağı Houston Rocketslı James Harden ise bu sezonki "triple double" sayısını 21'e çıkardı ve listenin 8. basamağına yükseldi.



Bir NBA sezonunda en fazla "triple double" yapan oyuncular listesi şöyle:





Oyuncu Sezon Triple double sayısı 1 Russell Westbrook 2016-17 42 2 Oscar Robertson 1961-62 41 3 Wilt Chamberlain 1973-74 31 4 Oscar Robertson 1960-61 26 Oscar Robertson 1963-64 26 6 Oscar Robertson 1964-65 22 Wilt Chamberlain 1966-67 22 8 James Harden 2016-17 21 9 Oscar Robertson 1962-63 20 10 Magic Johnson 1981-82 18