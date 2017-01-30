West Side Story müzikaliyle ilgili bilinmeyen 7 gerçek!

MÜZİKAL, BU YIL 60. YAŞINI KUTLUYOR

1957'de yapılan Broadway prömiyeriyle hem müzikleri hem de danslarıyla müzikal türünü yeniden tanımlayan West Side Story, 10 Oscar kazanan film versiyonuyla da milyonlarca izleyici kitlesine ulaştı. West Side Story, gençliğe dair korkuları ve kahkahaları, aradan geçen 60 yılda hala tanımlamaya devam ediyor.

HİKAYE ASLINDA "DOĞU YAKASI HİKAYESİ" OLARAK ADLANDIRILACAKTI...

Koreograf ve yönetmen Jerome Robbins'in yarattığı şovun Romeo & Juliet'ten esinlenen konsepti, aslında New York'un Güney Doğu yakasında, rakip İrlandalı ve Yahudi çetelerle ilgili olacaktı. Ancak gerçek hayatta Los Angeles'ta Meksika çeteleri arasındaki bölge savaşlarını gören Robbins ve ekip arkadaşları (özellikle oyun yazarı Arthur Laurents ve besteci Leonard Bernstein) şehrin Polonya asıllı Amerikalı "Jetler" ve Porto Rikolu "Köpekbalıkları"nın savaştığı hikayeye yoğunlaştı. Böylece Batı Yakası'nın Hikayesi doğdu.

DANSÇILARDAN BİR NEVİ GERÇEK ÇETELER OLUŞTURULDU

Robbins, kamera arkasında dansçıların karaktere girebilmeleri için Jetler ve Köpekbalıkları'nın birbirleriyle sosyalleşmelerini yasaklamıştı. Hatta bu amaçla, bir gün çete şiddeti hakkında bir makaleyi ve bir cinayet fotoğrafını dansçıların görebileceği şekilde asıp altına "Bu sizin hayatınız" notunu ekledi.

DEVRİMSEL BİR MÜZİKAL OLARAK KABUL GÖRDÜ... DESTEĞİNİ ÇEKEN İSİMLER OLDU.

Müzik ile dansın hikayeyi ve karakterleri yönlendirme şeklinden ötürü West Side Story, alışılmış müzikallerin kalıbına girmiyordu. Bu sebeple kendi döneminde riskli bir fikirdi. Örneğin; müzikalde perde her kapandığında daha fazla karanlık sahneye taşınıyordu. Şovun ilk destekçilerinden, önemli tiyatro yapımcı/yönetmeni ve The Actor's Studio'nun kurucusu Cheryl Crawford şovun, Broadway'in komedi ve alışılmış müzikal unsurlarından çok azına sahip olduğunu söyleyerek desteğini çekmişti.

5- Müzikleriyle Michael Jackson'ın Thriller'ını solladı

1957'de prömiyerini yapan müzikal, dünya çapında eleştirmenlerin beğenisine sunuldu. 1961'de ise film versiyonu 10 Oscar ödülüne layık görüldü. West Side Story ile Robbins özel koreografi ödülü alırken, Bernstein ve söz yazarı Stephen Sondheim tarafından hazırlanan soundtrack ise Billboard'un listelerinde 54 hafta boyunca liste başı olarak kaldı. Bu süre, Michael Jackson'un dünyaca ünlü Thriller albümünden fazla!

6- James Dean, Toy rolünü oynayacaktı

Hikayenin yazarı Arthur Laurents, West Side Story'nin başrolü Tony'yi oynayacak kişinin James Dean'in olmasını istemişti. Ancak, müzikal hayata geçirilemeden, 1955 yılında, James Dean hayatını kaybetti.

7- Esas prodüktör müzikal için finansman bulmaktan vazgeçmişti.

West Side Story'nin orijinal yapımcısı, ciddi konuları ele almanın bir Broadway müzikali için çok riskli olduğunu düşündüğü için şov yolun yarısındayken gösteri için finansman bulmaktan vazgeçti. Başka bir yapımcının ise, Broadway tarihinin en başarılı müzikallerinden biri olacağına dair inancı West Side Story'nin milyonlarca insana ulaşmasına olanak sağladı.

Müzikal, bugüne kadar birçok kez yer aldığı Broadway sahnesinden Zorlu PSM'ye taşınıyor.